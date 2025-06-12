Выжил только он: СМИ рассказали чудо-историю, как мужчина спасся в авиакатастрофе в Индии

В авиакатастрофе над Индией 12 июня выжил только один мужчина по имени Вишваш. Все остальные люди погибли, а их было 241. СМИ предположили, как Вишвашу удалось выжить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Жуткая авиакатастрофа в Индии с более 240 людьми на борту: все, что известно о трагедии

Как в авиакатастрофе в Индии выжил один-единственный пассажир

Все дело – в "счастливом" месте. Мужчина имел билет на место 11A рядом с аварийным выходом. К тому же это сиденье размещено над крылом, что обеспечивает большую структурную прочность.

Поэтому когда двери слетели, Вишваш смог выбраться. Он снял ремень безопасности за мгновение до катастрофы и отделался лишь синяками и порезами. Но его брат, который сидел в том же ряду, погиб.

Индиец вспомнил, что самолет будто забуксовал и не мог двигаться. Пилоты в последние мгновения обращались к диспетчеру со словами "Нет тяги".

Интересно, что место 11А оказалось счастливым и в авиакатастрофе 1998 года, когда погиб 101 пассажир из 132.