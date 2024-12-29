В Южной Корее разбился пассажирский самолет, есть много жертв

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился во время посадки. Местные информационные агентства сообщают о значительном количестве пострадавших и погибших.

Reuters пишет, что это произошло в аэропорту Муан. 24 Канал узнал, что известно на данный момент.

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Авиакатастрофа в Южной Корее: что произошло

В Южной Корее разбился самолет, о чем сообщили СМИ ночью 29 декабря. По информации местной полиции и спасательных служб, на борту были 175 пассажиров и 6 членов экипажа. В Yonhap сообщили сначала о 23 погибших, впоследствии начала фигурировать цифра в 26.

Авиакатастрофа произошла в международном аэропорту Муан, расположенном на юге Южной Кореи. Судно южнокорейской авиакомпании Jeju Air, прибывшее из Бангкока, что в Таиланде, во время посадки врезалось в ограждение за пределами взлетно-посадочной полосы.

Сейчас на месте работают все службы, спасательная миссия продолжается. Пишут, пока что живыми нашли двух человек. Среди пассажиров граждан Украины, вероятнее всего, не было – в отчетах идет речь о 173 гражданах Южной Кореи и 2 из Таиланда. Других подробностей о пострадавших или спасенных на этот момент нет.

Авиакатастрофа в Корее: смотрите видео местных СМИ

Обратим внимание, что всего несколько дней назад, 25 декабря, авиакатастрофа произошла в Казахстане – с самолетом Embraer-190. Тогда погибли 40 человек, 32 выжили. Впрочем, в этом случае причиной катастрофы мог быть неудачный выстрел российского ПВО. Но есть версии и о столкновении со стаей птиц или взрыве кислородного баллона. Расследование продолжается.