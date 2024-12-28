Этот "черный лебедь" еще сыграет свою роль: к чему может прибегнуть Кадыров

После авиакатастрофы в Казахстане, к которой, вероятно, была причастна российская ПВО, Азербайджан начал давить на Россию, из-за чего на Кавказе могут произойти настоящие "фейерверки". К ним может в будущем может присоединиться Рамзан Кадыров.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, заметив, что сейчас в Чечню все чаще начали залетать "добрые" дроны. Поэтому Кадыров может оказаться перед выбором, против кого ему будет лучше воевать и начать действовать против российских интересов.

Смотрите также Он умеет считать деньги: действительно ли Фицо рискнет прекратить электроснабжение Украины

К чему может прибегнуть Кадыров

По словам политолога, после авиакатастрофы для Кадырова в Чечне ситуация усложнилась. Он является "черным лебедем", который еще сыграет свою роль в будущем "взрыве" на Кавказе.

На Кадырова системно давят ударами дронов на его территории, куда прилетает чуть ли не каждую неделю. Это очень ослабляет его авторитет.

Дроны искренне намекают, чтобы он (Кадыров – 24 Канал) быстрее думал, против кого воевать. Кадыров может стать зачинателем гражданской войны в России, что будет нам выгодно,

– подчеркнул Загородний.

Политолог отметил, что после авиакатастрофы глава Чечни пытался позвонить в Азербайджан с извинениями и предложениями по компенсации, но его отвергли, сказав, что стране это нужно именно от России.

Кстати, существуют предположения, что именно чеченские силы ПВО сбили самолет Embraer 190. Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман высказал мнение о том, что этот инцидент Владимир Путин может не простить Кадырову, а силовики могут отстранить его от власти.