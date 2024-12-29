Казахстан отправит черные ящики поврежденного самолета в Бразилию

Казахстан принял решение передать черные ящики самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился вблизи Актау, в Бразилию. Это позволит провести максимально точный анализ.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на министерство транспорта Казахстана. Именно Бразилия является страной-производителем самолета.

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Черные ящики самолета отправятся в Бразилию

Черные ящики направят в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий в Бразилии. Соответствующее решение приняла Комиссия по расследованию авиационного происшествия, возглавляемая министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым.

В Министерстве транспорта отметили, что CENIPA имеет все необходимые технические возможности, сертифицированные лаборатории и опыт для считывания и расшифровки данных бортовых самописцев.

Выбор Бразилии обусловлен рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ICAO) и консультациями с авиационными органами Азербайджана и России.

Хронология инцидента

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, получил повреждения над Чечней, изменил курс и разбился неподалеку Актау в Казахстане. На борту находилось 67 человек, из которых 38 погибли.

СМИ сообщали, что причиной аварии стала российская ракета класса "земля-воздух". Согласно заявлению ГУР Украины, самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь-С1".

Реакция Азербайджана и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет пострадал из-за повреждения хвостовой части от огня с земли. В то же время он отметил, что Россия должна была признать свою вину и извиниться, вместо того чтобы выдвигать необоснованные версии о столкновении самолета с птицами или взрыв газового баллона.

Кремль в конце концов заявил, что Владимир Путин позвонил Алиеву, выразил соболезнования семьям погибших и извинился за инцидент.

Из-за инцидента Azerbaijan Airlines прекратила полеты в семь российских городов, в частности Грозного и Минеральных Вод. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air также временно прекратила рейсы в Екатеринбург, а Flydubai отменила полеты из некоторых городов России в Дубай.