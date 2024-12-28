Азербайджан возьмет свое с Путина: как Кремль может расплатиться за сбитый самолет

Западные издания сообщают, что перед тем как азербайджанский самолет разбился в Кахахстане, на него имели влияние физические и технические вмешательства. Это лишь подтверждает версию о попадании российской ракеты.

Как рассказал 24 Каналу политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, сейчас главное давление на Россию идет от Азербайджана. Если бы катастрофа произошла с российским самолетом, очевидно, что Кремль продолжал бы врать дальше.

К теме "Только подтверждает вину": в ЦПД объяснили, почему Россия молчит о сбитии самолета в Казахстане

Понесет ли Россия наказание

О российском преступлении уже говорят влиятельные люди в Азербайджане. Они возмущены тем, что Россия не берет на себя ответственность и продолжает скрывать то, что произошло. О никаких возмещениях также пока не говорится.

Я уверен, что Азербайджан заставит Россию заплатить и признать свою вину. Но серьезного конфликта между странами не будет. Два диктатора смогут договориться,

– сказал политолог.

Впрочем россиянам придется пойти на определенные уступки. Например, назначить выплаты жертвам авиакатастрофы. Также возможны "подковерные" договоренности между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Скорее всего, глава Кремля будет вынужден уступить в некоторых внешнеполитических сферах и переговоры по этому поводу уже могут продолжаться.

Азербайджан довольно сильная страна, которая не ориентируется на Кремль, а больше на Турцию. Поэтому он сможет взять с Путина то, что захочет. Полностью скрыть свое преступление России не удастся,

– добавил Игорь Эйдман.

Президенту Алиеву надо демонстрировать азербайджанскому населению и элитам, что он не боится Путина и может постоять за свою страну. В противном случае политик потеряет свое влияние. Но кардинально отношения Азербайджана и России не изменятся.

Напомним, в авиакатастрофе азербайджанского самолета погибло 38 человек. Судну отказали в экстренной посадке в Грозном и Махачкале. Его перенаправили в город Актау в Казахстане, где он столкнулся с землей и взорвался.