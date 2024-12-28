Як розповів 24 Каналу політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зараз головний тиск на Росію йде від Азербайджану. Якби катастрофа сталася з російським літаком, очевидно, що Кремль продовжував би брехати далі.

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Чи понесе Росія покарання

Про російський злочин вже говорять впливові люди в Азербайджані. Вони обурені тим, що Росія не бере на себе відповідальність і продовжує приховувати те, що сталося. Про ніякі відшкодування також поки не мовиться.

Я впевнений, що Азербайджан змусить Росію заплатити й визнати свою провину. Але серйозного конфлікту між країнами не буде. Два диктатори зможуть домовитися,

– сказав політолог.

Втім росіянам доведеться піти на певні поступки. Наприклад, призначити виплати жертвам авіакатастрофи. Також можливі "підкилимні" домовленості між Владіміром Путіним та Ільхамом Алієвим. Скоріш за все, очільник Кремля буде змушений уступити в деяких зовнішньополітичних сферах і переговори щодо цього вже можуть тривати.

Азербайджан доволі сильна країна, яка не орієнтується на Кремль, а більше на Туреччину. Тому він зможе взяти з Путіна те, що захоче. Повністю приховати свій злочин Росії не вдасться,

– додав Ігор Ейдман.

Президенту Алієву треба демонструвати азербайджанському населенню та елітам, що він не боїться Путіна й може постояти за свою країну. В іншому випадку політик втратить свій вплив. Але кардинально стосунки Азербайджану та Росії не зміняться.

Нагадаємо, в авіакатастрофі азербайджанського літака загинуло 38 людей. Судну відмовили в екстреній посадці у Грозному та Махачкалі. Його перенаправили до міста Актау в Казахстані, де він зіткнувся із землею та вибухнув.