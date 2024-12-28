Авиакатастрофа Embraer в Казахстане: "извинения" Путина прокомментировали в Лондоне
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана по поводу катастрофы самолета Embraer. В МИД Великобритании отмечают, что в извинении диктатора отсутствовало признание.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Заметим, российский диктатор извинился перед президентом Алиевым, но не за сбивание самолета.
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Что думают в Лондоне об "извинениях" Путина
В заявлении президента Путина отсутствует признание того, что бездумные и безответственные действия российского государства представляют огромную и непосредственную угрозу интересам и национальной безопасности других государств,
– заявил представитель МИД.
В британской структуре призвали к полному и независимому расследованию.
Как заявляют в Кремле, Путин извинился у Алиева, что "инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве России". То есть Путин не признал, что именно российская ПВО сбила борт.
Заметим, что Зеленский поручил разведке что Зеленский поручил разведке передать Азербайджану информацию относительно катастрофы с Embraer 190. Он отметил, что это поможет установить правду о катастрофе.