В Кремле подтвердили присутствие россиян на борту самолета, который разбился в Вашингтоне

В США вечером 29 января произошла авиакатастрофа. Там столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет, что привело к большому количеству жертв.

На борту пассажирского самолета находились россияне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представительницу МИД России Марию Захарову.

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Что известно об этом

В Кремле подтвердили присутствие трех россиян на борту самолета, который потерпел авиакатастрофу. В частности, там отметили, что у трех жертв был российский паспорт.

Захарова отметила, что информация о еще одном погибшем проверяется. Сейчас из реки Потомак достали примерно 40 тел. В момент падения температура воды в реке была 35 градусов по Фаренгейту (примерно 1,5 градуса по Цельсию).

Издание BBC писало, что на борту упавшего самолета,, было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, а в вертолете находилось трое военных. Все 67 человек погибли.

На борту самолета были американские фигуристы, в частности Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, а также сестры Эверли и Алидия Ливингстон.