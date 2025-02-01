В авиакатастрофе в Вашингтоне погибла гражданка Польши

В ночь на 30 января вблизи Вашингтона произошла авиакатастрофа. Среди жертв есть гражданка Польши Юстина Магдалена Беер.

Полный список жертв катастрофы пока не известен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

Смотрите также Трансгендерную военную обвинили в авиакатастрофе в Вашингтоне: она ответила на слухи

Что известно о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне

Информацию о гибели гражданки Польши подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский.

По его словам, Юстина Магдалена Беер имела польское гражданство, а ее паспорт был выдан в 1999 году.

Ранее СМИ сообщали, что среди погибших значится 42-летняя Юстина Беер вместе с 12-летней дочерью Бриель. Они проживали в пригороде Вашингтона, а трагический рейс осуществляли после соревнований по фигурному катанию, которые состоялись в Канзасе.

Мы до сих пор ожидаем официальный список жертв катастрофы,

– добавил Вронский.

Напомним, у трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне был российский паспорт. На борту самолета были американские фигуристы, в частности Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, а также сестры Эверли и Алидия Ливингстон.