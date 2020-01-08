Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский поручил создать оперативный штаб при СНБО

При Совете национальной безопасности и обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, глава Службы внешней разведки, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Руководить штабом поручили секретарю СНБО Алексею Данилову.

На месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство готовит к командировке группу для помощи в поисковой операции и расследования причин катастрофы.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

На борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черный ящик. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

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В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.

Видео падения украинского самолета в Тегеране: