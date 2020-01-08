Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Зеленський доручив створити оперативний штаб при РНБО

При Раді національної безпеки і оборони України за дорученням президента Володимира Зеленського створили оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані.

До складу оперативного штабу увійшли прем'єр-міністр України, міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, голова Служби зовнішньої розвідки, глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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Керувати штабом доручили секретарю РНБО Олексію Данилову.

На місці подій, в аеропорту "Імам Хомейні", перебувають посол і консул України в Ірані.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.

На борту перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. На місці падіння знайшли чорну скриньку. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна.

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

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У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.

Відео падіння українського літака в Тегерані: