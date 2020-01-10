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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Авиакатастрофа самолета МАУ и противостояние США и Ирана: дипломат назвал главную угрозу

      21 Читати новину українською
      США и Иран не хотят войны / gettyimages.com

      Президент Зеленский правильно делает ставку на расследование комиссии причин авиакатастрофы Boeing 737 компании МАУ в Иране, в которую войдут и украинские специалисты. Хотя США заявили о том, что имеют данные о сбитии самолета иранцами. Теперь важно наше присутствие при расследовании.

      Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

      Читайте также: Трамп о катастрофе МАУ в Иране: Случилось нечто очень ужасное, кто-то мог ошибиться

      Авиакатастрофа самолета компании МАУ произошла на фоне откровенного конфликта США и Ирана. Любые заявления, прежде всего Трампа, надо рассматривать с точки зрения дополнительного давления на Тегеран. Если бы Зеленский сразу стал на сторону США, Канады и Великобритании, это усложнило бы работу наших специалистов в Иране,
      – считает Александр Хара.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • Погибли все 167 пассажиров авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет. Члены экипажа – украинцы.

      При этом, отмечает специалист, пока рано что-то говорить. Иран может пытаться что-то скрыть. Впрочем, проблема использования разведданных в том, что спецслужбы охраняют инструменты и методы получения информации. Американцы поделились информацией с союзниками по НАТО – Канадой и Великобританией. Украине, тем более Ирану, США могут их не предоставить. Но присутствие наших специалистов в комиссии по расследованию причин авиакатастрофы поможет увидеть полную картину.

      Несмотря на воинственную риторику США – им и Ирану не нужна война. Это уничтожит хрупкий баланс в регионе. Иранцы не имеют соответствующих военных мощностей. ВВС Ирана еще с советских времен. Хотя ущерб американским базам в Ираке нанести могут. Или по Израилю. Главное опасение – блокирование Ормузского пролива, которым экспортируется 80% мировой нефти. Будет энергетический шок для мира,
      – подчеркнул Александр Хара.

      Причины авиакатастрофы

      • Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана, от начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
      • Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. Согласно ему трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
      • Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года.
      • В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы в Иране, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.
      • В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвал и премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон.

      авікатастрофа мау
      Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Конфликт между США и Ираном
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