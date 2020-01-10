20:36
10 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін проклав VodkaStream до Ердогана. Президентка Естонії проти подарунків від РФ
      Вєсті Кремля
      16:14, сьогодні
      Вєсті.UA: Що Зеленський робив в Омані. Секретне завдання Баканова
      Вєсті.UA
      15:11, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Авіакатастрофа літака МАУ і протистояння США та Ірану: дипломат назвав головну загрозу

      518 Читать новость на русском
      США та Іран не хочуть війни / gettyimages.com

      Президент Зеленський правильно робить ставку на розслідування комісії причин авіакатастрофи Boeing 737 компанії МАУ в Ірані, до якої увійдуть і українські спеціалісти. Хоча США заявили про те, що мають дані про збиття літака іранцями. Наразі важлива наша присутність при розслідуванні.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Трамп про катастрофу МАУ в Ірані: Трапилось щось дуже жахливе, хтось міг помилитися

      Авіакатастрофа літака компанії МАУ відбулася на тлі відвертого конфлікту США та Ірану. Будь-які заяви, передусім Трампа, треба розглядати з точки зору додаткового тиску на Тегеран. Якби Зеленський одразу став на бік США, Канади і Великобританії, це ускладнило б роботу наших спеціалістів в Ірані,
      – вважає Олександр Хара.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років. Члени екіпажу – українці. 

      При цьому, зауважує фахівець, поки зарано щось говорити. Іран може намагатися щось приховати. Утім проблема використання розвідданих у тому, що спецслужби охороняють інструменти і методи отримання інформації. Американці поділилися інформацією з союзниками по НАТО – Канадою і Великобританією. Україні, тим більше Ірану, США можуть їх не надати. Але присутність наших фахівців у комісії із розслідування причин авіакатастрофи допоможе побачити повну картину.

      Попри войовничу риторику США – їм та Ірану не потрібна війна. Це знищить крихкий баланс у регіоні. Іранці не мають відповідних військових потужностей. ВПС Ірану ще з радянських часів. Хоча шкоду американським базам в Іраку нанести можуть. Або по Ізраїлю. Головне побоювання – блокування Ормузької протоки, якою експортується 80% світової нафти. Буде енергетичний шок для світу,
      – підкреслив Олександр Хара.

      Причини авіакатастрофи:

      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.
      • У РНБО заявили про 7 версій авіакатастрофи в Ірані причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
      • У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

      авікатастрофа мау
      Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
      сьогодні
      4322
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики Конфлікт між США та Іраном
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:30 Сбитый лайнер МАУ: Иран против США
      Іван Яковина 43
      сьогодні , 19:30 Принц Гаррі і Меган Маркл склали королівські повноваження: що відомо про скандал
      Уляна Журба 1575
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      386
      сьогодні , 19:00 Почему "Турецкий поток" неудачный политический ход против Украины
      СерпомПо 535
      сьогодні , 17:00 Трагическая ясность: чем отличаются заявления Трюдо и Трампа
      Олександр Баунов 860
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук