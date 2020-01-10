Авіакатастрофа літака МАУ і протистояння США та Ірану: дипломат назвав головну загрозу

Президент Зеленський правильно робить ставку на розслідування комісії причин авіакатастрофи Boeing 737 компанії МАУ в Ірані, до якої увійдуть і українські спеціалісти. Хоча США заявили про те, що мають дані про збиття літака іранцями. Наразі важлива наша присутність при розслідуванні.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

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Авіакатастрофа літака компанії МАУ відбулася на тлі відвертого конфлікту США та Ірану. Будь-які заяви, передусім Трампа, треба розглядати з точки зору додаткового тиску на Тегеран. Якби Зеленський одразу став на бік США, Канади і Великобританії, це ускладнило б роботу наших спеціалістів в Ірані,

– вважає Олександр Хара.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Загинули усі 167 пасажирів Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років. Члени екіпажу – українці.

При цьому, зауважує фахівець, поки зарано щось говорити. Іран може намагатися щось приховати. Утім проблема використання розвідданих у тому, що спецслужби охороняють інструменти і методи отримання інформації. Американці поділилися інформацією з союзниками по НАТО – Канадою і Великобританією. Україні, тим більше Ірану, США можуть їх не надати. Але присутність наших фахівців у комісії із розслідування причин авіакатастрофи допоможе побачити повну картину.

Попри войовничу риторику США – їм та Ірану не потрібна війна. Це знищить крихкий баланс у регіоні. Іранці не мають відповідних військових потужностей. ВПС Ірану ще з радянських часів. Хоча шкоду американським базам в Іраку нанести можуть. Або по Ізраїлю. Головне побоювання – блокування Ормузької протоки, якою експортується 80% світової нафти. Буде енергетичний шок для світу,

– підкреслив Олександр Хара.

Причини авіакатастрофи:

Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.

Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.

Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.

У РНБО заявили про 7 версій авіакатастрофи в Ірані причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.



Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу