Авиалинии Антонова перенесли базу из Гостомеля в Лейпциг

Украинское государственное предприятие "Антонов" перенесло свою базу из Гостомеля в немецкий Лейпциг. Сейчас воздушный флот компании временно базируется в местном аэропорту.

Авиалинии "Антонов" временно переехали в Германию

Причиной того, что 5 самолетов типа АН-124-100 "Руслан", перевезли в Германию, стала невозможность выполнения международных авиарейсов из Украины. Официальное заявление опубликовали на фейсбуке-странице предприятия.

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В аэропорту Лейпцига организовали работу филиала авиатранспортного подразделения Авиалиний Антонова, а также обустроили базу для технического обслуживания украинских самолетов.

"Переезд" в Германию был необходимым мероприятием для продолжения выполнения коммерческих и государственных заказов по перевозке сверхтяжелых и крупногабаритных грузов. Только так компания сможет сохранить лидерские позиции в этой сфере на мировом рынке.

После победы над рашистскими оккупантами и проведения комплекса работ по восстановлению работоспособности аэропорта "Киев-Антонов-2" он снова станет базовым для флота "Русланов" авиакомпании "Авиалинии "Антонов",

– заверили в компании.

Заметим, что в СМИ сообщали о переносе базы Антонова в Лейпциг еще до официального заявления компании. В частности, об этом писало профильное издание Heavy Lift&Project Forwarding International после презентации "Антонова" на конференции Всемирного консорциума проектов (WWPC) в Вене.

По его информации, приоритетом компании станет выполнение полетов в интересах правительства Украины, а также осуществление грузовых авиаперевозок по программе SALIS по заказу НАТО и ЕС. В течение следующих 12 месяцев "Авиалинии "Антонов" планируют совершить 385 полетов с 1270 приземлениями.

Как авиалинии Антонова пострадали от войны в Украине

27 февраля российские оккупанты уничтожили гордость украинской авиации – самолет Ан-225 "Мрия", находившийся на аэродроме "Антонов" в Гостомеле.

В апреле в компании сообщили о том, что в результате боев и пребывания оккупантов на территории аэропорта "Киев-Антонов-2" пострадала не только "Мрия".

Были уничтожены еще 2 самолета – Ан-26 и Ан-74, а также диспетчерская башня и админздание аэропорта. Кроме того, россияне нанесли повреждения еще 5 самолетам и ангарам.

Как сейчас выглядит аэропорт Антонова можно увидеть в фоторепортаже 24 канала.

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