Авіалінії "Антонов" тимчасово переїхали до Німеччини

Причиною того, що 5 літаків типу АН-124-100 "Руслан", перевезли до Німеччини стала неможливість виконання міжнародних авіарейсів з України. Офіційну заяву опублікували на фейсбук-сторінці підприємства.

Зверніть увагу ЗСУ "Стрілою" знищили сучасний безпілотник окупантів Zala

В аеропорту Лейпцига організували роботу філії авіатранспортного підрозділу Авіаліній Антонова, а також облаштували базу для технічного обслуговування українських літаків.

"Переїзд" до Німеччини був необхідним заходом для продовження виконання комерційних та державних замовлень з перевезення надважких та великогабаритних вантажів. Лише так компанія зможе зберегти за собою лідерські позиції у цій сфері на світовому ринку.

Після перемоги над рашистськими окупантами та проведення комплексу робіт з відновлення працездатності аеропорту "Киїів-Антонов-2" він знову стане базовим для флоту "Русланів" авіакомпанії "Авіалінії "Антонов",

– запевнили у компанії.

Зауважимо, що у ЗМІ повідомляли про перенесення бази Антонова до Лейпцига ще до офіційної заяви від компанії. Зокрема, про це писало профільне видання Heavy Lift & Project Forwarding International після презентації "Антонова" на конференції Всесвітнього консорціуму проєктів (WWPC) у Відні.

За його інформацією, пріоритетом компанії буде виконання польотів в інтересах уряду України, а також здійснення вантажних авіаперевезень за програмою SALIS на замовлення НАТО та ЄС. Загалом протягом наступних 12 місяців "Авіалінії "Антонов" планують здійснити 385 польотів з 1270 приземленнями.

Як авіалінії Антонова постраждали від війни в Україні

27 лютого російські окупанти знищили гордість української авіації – літак Ан-225 "Мрія", який перебував на аеродромі "Антонов" у Гостомелі.

У квітні в компанії повідомили про те, що унаслідок боїв та перебування окупантів на території аеропорту "Київ-Антонов-2" постраждала не лише "Мрія".

Було знищено ще 2 літаки – Ан-26 та Ан-74, а також диспетчерську вежу та адмінбудівлю аеропорту. Крім того, росіяни завдали пошкоджень ще 5 літакам та ангарам.

Як зараз виглядає аеропорт Антонова можна побачити у фоторепортажі 24 каналу.

До теми – інтерв'ю з пілотом "Мрії" Дмитром Антоновим: дивіться відео