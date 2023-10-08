Авианосная группа США направляется ближе к Израилю: ее сопровождает атомная подлодка

По данным СМИ, в сторону Израиля отправилась американская авианосная группа вместе с кораблем USS Gerald Ford. На борту этого авианосца находятся 90 самолетов F-35C.

Как пишут западные СМИ, эту авианосную группу сопровождает атомная подлодка. Субмарина вооружена ракетами.

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Израиль может получить помощь от США

Как пишет издание, эта авианосная группа движется прямо к еврейскому государству вместе помощью для него. Военный пакет также включает в себя оружие для "Железного купола".

Эти корабли помимо подводной лодки сопровождает ракетный крейсер. Также вместе с ними плывут несколько эсминцев.

Израильский военный аналитик и офицер Игаль Левин в своих соцсетях сообщил, что 8 октября в еврейское государство прилетел первый военный самолет США с грузом. По его словам, американский воздушный транспорт добрался до Израиля через Иорданию.

Ранее СМИ писали, что Джозеф Байден хочет выполнить просьбу Израиля о срочной передаче оружия. По предварительным данным, американский лидер приказал предоставить Тель-Авиву дополнительную помощь.

Госсекретарь Энтони Блинкен недавно заявлял, что Белый дом позже обнародует новый пакет помощи для еврейского государства. А один из чиновников администрации Байдена на условиях анонимности сообщал, что президент США хочет сделать все возможное, чтобы поддержать Израиль в этой войне на Ближнем Востоке.

В Израиле могут объявить частичную эвакуацию

Недавно местные власти призвали подготовиться к эвакуации жителей, проживающих близко к границе с Ливаном. Подробности пока не раскрывают, но причина может заключаться в Хезболле. Эта шиитская военизированная группировка, которую Израиль и несколько других стран признали террористической организацией, 7 октября поддержала атаку ХАМАС на еврейское государство.

Напомним, 8 октября стало известно, что Хезболла еще и обстреляла израильские позиции в районе земель Шебаа. После этого ЦАХАЛ ударил по объектам боевиков в Ливане.

Израиль официально объявил войну

Тель-Авив недавно проголосовал за ввод пункта 40 "Алеф". Его до этого не вводили 50 лет подряд. Таким образом, еврейское государство теперь официально находится в состоянии войны.

Этот пункт был введен впервые с Войны Судного дня. Напомним, что ХАМАС атаковал Израиль именно в 50-ю годовщину этого события. Тогда, в 1973 году, на Израиль напали сразу две страны – Египет и Сирия.

Пункт 40 "Алеф" разрешает израильским военным действовать по своему усмотрению, однако не снимает с них всех обязательств. Они все равно должны докладывать политическому руководству.