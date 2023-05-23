Сделка с дьяволом: как и почему Грузия превращается в врага Украины

Российское вторжение в Украину заставило страны мира определиться: они на стороне цивилизованного мира или стороне агрессора, который ведет геноцидную войну против людей, которых называет братьями. Грузия вопреки воле собственных граждан оказалась на стороне России, последствия этой "сделки с дьяволом" уже ощутимы.

Восстановление авиасообщения с Россией, которой закрыли небо Европа и США, возмутило прозападную часть грузин. Местные власти на самом деле ничего не сделали для фильтрации мигрантов-россиян, которые сбежали в грузинские города. 24 Канал проанализировал, куда пророссийские власти в Тбилиси ведут народ Грузии.

К теме Грузия разрешила полеты еще одной авиакомпании России: она летала в Крым

Конец европейской перспективы Грузии?

Летом 2022 года Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов на вступление в ЕС. При этом Грузия такого же статуса не получила.

Чиновники из Брюсселя признали лишь европейскую перспективу Тбилиси, однако заявили, что спешить не стоит, пока не решены все проблемы.

Мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только условия (12 пунктов, предложенных Еврокомиссией – 24 Канал) будут реализованы. Это исторический момент,

– заявил Шарль Мишель на пресс-конференции саммита ЕС, 23 июня 2022 года.

Для грузин решение июньского саммита ЕС стало шоком, однако, обвинять в провале они должны не Брюссель, а только собственное руководство, которое сами и избрали и переизбрали на радость главному бенефициару грузинской политики – пророссийскому олигарху Бидзини Иванишвили.



Бидзина Иванишвили / фото dpa

Для нынешнего руководства Грузии решение ЕС сенсацией не стало. В течение 10 лет, что они находятся у власти в Грузии, сделали все возможное, чтобы "помножить на ноль" реформы прозападного президента Саакашвили и сделать страну послушным сателлитом России.

Именно поэтому слова грузинских политиков о желании стать членами европейской семьи и препятствиях Брюсселя выглядят одновременно как циничными, так и инфантильными.

Мы по проведенным реформам намного, в два-три раза, впереди Украины и Молдовы, это было политическое решение. Открыто заявляли, что Украина получила статус кандидата, потому что она в состоянии войны, а Молдова – на грани войны,

– премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, декабрь 2022 года.

Гарибашвили нахваливал себя и свое правительство после показательной критики в Брюсселе. 6 сентября 2022 года Совет ассоциации ЕС – Грузия в своем отчете выразил обеспокоенность относительно недостаточно заметного прогресса и негативных изменений в некоторых ключевых областях в 2021 году.ЕС призвал Грузию удвоить усилия по укреплению демократии и уменьшению политической поляризации, усилению верховенства права, независимости, добропорядочности и подотчетности судей и антикоррупционной системы. Также Грузию призвали улучшить ситуацию со свободой СМИ, уважением прав человека и фундаментальных свобод, в том числе относительно гендерного равенства и уважения к меньшинствам.

На обеспокоенность ЕС в Тбилиси реагируют собственным способом – делают большие глаза и во всем обвиняют не себя, а "коллективній запад". И так по кругу. Где мы уже такое видели?

Становится ли Грузия фактическим врагом Украины

В 2023 году Грузия ведет откровенную антизападную политику и открыто играет на стороне России. В нынешних реалиях это означает, что Грузия ведет недружественную по отношению к Украине политику.

Следует напомнить о паническом нежелании применять новые санкции против России. В 2014 году Грузия присоединилась к санкциям ЕС против России из-за оккупации Крыма. В настоящее время Грузия всеми силами избегает введения новых санкций. Официальное объяснение – опасения за собственную экономику, на самом деле – это игра на стороне России.

опасения за собственную экономику, на самом деле – это игра на стороне России. Категорически Грузия отказывает Украине в предоставлении какого-либо вооружения.

Также присутствуют многочисленные дипломатические скандалы, антиукраинские заявления грузинских политиков.

Отдельным пунктом стоит упомянуть откровенное и показательное издевательство грузинских властей над бывшим президентом Грузии и гражданином Украины Михеилом Саакашвили.

И это создает незаурядный парадокс, ведь население страны активно поддерживает Украину и путь в ЕС. Именно грузинские добровольцы составляют большинство среди воинов интернационального легиона, воюющего сейчас с российскими оккупантами на стороне ВСУ.

Их логика ясна – 20% территории Грузии до сих пор оккупировано Россией или ее прокси. А победа Украины может спровоцировать распад российской империи. Тогда боевой опыт, обучение и помощь союзников позволят освободить от захватчиков исторические территории Грузии.



Грузинские добровольцы в рядах украинской армии / фото с фейсбук-страницы Georgian Legion

Впрочем, похоже, грузинским патриотам сначала придется восстановить конституционный порядок в официально не оккупированной части Грузии, чтобы не подвергаться риску удара в спину от собственных властей. Ведь сейчас эта власть ведет себя как пятая колонна России или как режим Виши во времена оккупации Франции нацистами.

Грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной. У нас общий враг, который с 90-х годов, а затем в 2008-м убивал грузин, а с 2014-го он убивает украинцев. Для наших народов этот враг экзистенциален. Но некоторые, похоже, пытаются не замечать ракетные обстрелы Киева, уничтоженную Марьинку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей… Некоторые, похоже, забыли трагедию в Горе. Возможно, кому-то кажется, что их это не касается. И взаимодействие с террористами и убийцами – это нормально. Ложная позиция, история все расставит на свои места, люди обязательно сделают это тоже,

– глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак с грустью констатирует антиукраинскую позицию действующих грузинских властей, 16 мая 2023 года.

Что не так с возобновлением авиасообщения с Россией

Поводом к жестокому заявлению Ермака стало "внезапное" возобновление авиационного сообщения между Россией и Грузией. Местные авиакомпании Georgian Airways и "Азимут" быстро отреагировали на заявление Путина о снятии запрета на прямые полеты в Грузию и отмене введенного еще в 2000 году визового режима для граждан Грузии. Они все же запустили прямые рейсы в государство-агрессор.

Речь идет только о прямых рейсах только между Москвой и Тбилиси, однако впоследствии перечень городов точно может вырасти.

Одной из первых этим воспользовалась подсанкционнаяТакже Грузия выдала лицензию российской авиакомпании Red Wings, совершавшей незаконные перелеты в оккупированный россиянами Крым. Таким образом, Грузия открывает ящик Пандоры. И этот демарш обязательно будет иметь последствия.

В 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин,

– спикер МИД Украины Олег Николенко о забывчивости, а на самом деле демарше грузинских властей.

Это символический жест, ведь для России давно закрыто небо ЕС и США. Таким шагом Грузия фактически закрывает для себя перспективу интеграции с ЕС и НАТО и становится на путь интеграции с Россией. Возможно, по примеру Беларуси. По крайней мере, в Кремле были бы этому очень рады.

Решение "авиаторов" и их благословение грузинскими властями в очередной раз возмутило людей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила этот шаг и призвала грузин к бойкоту авиахулиганов.

К сожалению, это едва ли не единственное, что, согласно законам Грузии, может президент страны. Реальная власть сосредоточена в руках премьера и правящей политической силы – пророссийской партии "Грузинская мечта".

Возмущенные люди вышли на улицы и даже добились бегства дочери Лаврова. Однако на этом все закончилось. У власти давно отработаны методики канализации недовольства общества. И нет никаких оснований полагать, что в этот раз будет как-то иначе.



Митинг против открытия авиарейсов из России возле аэропорта Тбилиси 19 мая 2023 / фото AFP

Оказалось, что заявления грузинских властей об уважении к территориальной целостности Украины фактически ничего не стоят. При необходимости там готовы разрешить полеты авиакомпании, работающей в оккупированном Крыму. Нельзя считать стратегическим партнером страну, которая уважает территориальную целостность Украины.

К теме В Грузии протесты из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией

Ловушка для грузин – есть ли шанс ее избежать

Грузия оказалась в ловушке: ею правят люди, действующие в интересах России и особо этого не скрывающие. При этом их довольно инфантильно избрал именно народ – партия Иванишвили имеет неплохую электоральную поддержку и вотум доверия благодаря избирателям старшего возраста и жителям провинции. А также админресурс, который, по утверждению оппозиции, позволяет достигать нужных результатов.

На выборах в парламент-2020 "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов, это 90 мандатов из 150. Оппозиция бойкотировала второй тур выборов, обвинив власть в фальсификациях. Они действительно были, но не носили такого системного характера, как заявляют противники власти.При этом социология свидетельствует:. Доля тех, кто заявил, что полностью поддерживает европейскую (75%) и евроатлантическую интеграцию (65%), достигла рекордных за последние десять лет показателей.

То есть грузинский народ не поддерживает пророссийский курс "Грузинской мечты" и хочет быть частью Европы, а не варварского "русского мира". И все равно упорно голосует за тех, кто затягивает их в лапы Москвы. И это уже не объяснить фальсификациями, ведь Грузия – не Россия. И не Беларусь.

Действующие власти страны Грузии хорошо разбираются в популизме, умеют манипулировать. При этом оппозиция переживает глубокий кризис – она разобщена, разбита и скомпрометирована многочисленными скандалами, а самое страшное – не имеет собственного плана действий.

Похоже, сейчас единственная стратегия — ждать поражения России в Украине и надеяться на ее дезинтеграцию до стадии, когда Кремлю будет уже не до Грузии. Тогда грузинский генерал де Голль заберет власть из рук грузинского маршала Петена.

Это неплохой план, если у вас есть время, но у Грузии его нет. Примеры Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии показывают, что Россия никогда не отпускает из рук своих сателлитов, а пытается потянуть их ко дну за собой. Похоже, такая судьба ждет и Грузию, ведь политика "нам не нужно членство в ЕС ценой войны" означает не только отказ от ЕС, но и прямое приглашение к себе "русского мира". Избавиться от него будет значительно труднее.