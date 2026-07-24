В России подверглось атаке предприятие авиационно-оборонного комплекса "Авиатек"

Утро 24 июля в российском городе Кирове оказалось неспокойным. Там было проведено нападение на предприятие "Авиатек".

Об этом сообщает Exilenova+.

Что известно об ударе по "Авиатеку"?

Местные жители показали кадры последствий атак на Киров. По данным телеграм-канала, под ударом оказалось российское предприятие "Авиатек", входящее в авиационно-оборонный комплекс России.

Пожар в результате атаки на "Авиатек" / Фото Exilenova+

В сети предполагают, что по объекту был нанесен ракетный удар.

Последствия ударов по Кирову: смотрите видео

Отмечается, что "Авиатек" специализируется на производстве авиационного оборудования и продукции для оборонной промышленности государства-агрессора. Расположен он более чем в тысяче километров от границы с Украиной.

Что еще происходит после поражения ВМП "Авиатек": смотрите видео

На данный момент точные последствия поражения вражеского предприятия неизвестны.

Напомним, ночью на фоне атаки дронов взрывы раздавались также в нескольких других городах России и во временно оккупированном Крыму. Под ударом в Санкт-Петербурге, Твери и Симферополе оказались логистические центры российского маркетплейса Wilberries. В некоторых местах в результате ударов произошли масштабные пожары, дым от которых был виден из разных районов города.