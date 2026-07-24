Про це повідомляє Exilenova+.
Що відомо про удар по "Авіатеку"?
Місцеві жителі показали кадри наслідків атак на Кіров. За даними телеграм-каналу, під ударом було російське підприємство "Авіатек", яке входить до авіаційно-оборонного комплексу Росії.
Пожежа в результаті атаки на "Авіатек" / Фото Exilenova+
У мережі припускають, що по об'єкту було завдано ракетного удару.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Наслідки удари по Кірові: дивіться відео
Зазначається, що "Авіатек" спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості держави-агресора. Розташований він за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною.
Ще наслідки ураження ВМП "Авіатек": дивіться відео
Наразі невідомо про точні наслідки ураження ворожого підприємства.
Нагадаємо, вночі на тлі атаки дронів вибухи лунали також в кількох інших містах Росії та в тимчасово окупованому Криму. Під ударом у Санкт-Петербурзі, Твері та Сімферополі були логістичні центри російського маркетплейcа Wilberries. Подекуди в результаті уражень стались масштабні пожежі, дим від яких виднівся з різних районів міста.