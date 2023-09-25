Россия сбросила 4 авиабомбы на Берислав: есть жертвы

25 сентября 2023, 12:40
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Александр Прокудин

Утром 25 сентября российская авиация атаковала Берислав. Захватчики сбросили на город четыре авиабомбы.

К сожалению, в результате обстрела есть жертвы и раненые. Другая информация – уточняется.

Важно Непрерывный террор Херсона: оккупанты сбросили на город две управляемые авиабомбы

Оккупанты ударили по Бериславу

Как стало известно, утром оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Еще одна авиабомба – уничтожила жилой дом.

К сожалению, из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погибли два человека.

Травмы несовместимые с жизнью получил 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. В момент вражеского удара они находились в помещении.

Еще два человека – ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранение грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног.


Последствия вражеского удара по Бериславу / фото прокуратуры


Оккупанты обстреляли ЖЭК в Бериславе / фото прокуратуры

Начато производство

Из-за авиаудара по Бериславу следователи начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В прокуратуре отметили, что российские военные нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами, вероятно, из СУ-34 по Бериславской общине Херсонской области.

Вражеские обстрелы по Бериславу / фото ОВА

Какая ситуация в Херсонской области: последние новости

  • За минувшие сутки враг совершил 87 обстрелов, выпустив 497 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда.
  • Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания медицинского и учебного заведения, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе; территорию и постройки заводов в Херсоне.
  • Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 11 – получили ранения.
  • Также 25 сентября в 1:00 враг обстрелял Херсон. Повреждено здание учебного заведения.
  • Около пяти часов утра армия России ударила из авиации по населенным пунктам – Ольговка и Львово. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Автор: Софія Ропан