В городе Суджа Курской области произошел прилет по интернату, где находились гражданские, которые ждали эвакуации и готовились к ней. Россия обвинила Украину.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что в случае разрушения интерната логика достаточно проста. Российская армия бомбит эту территорию с воздуха, тогда как украинцы не наносят ударов по районам, которые находятся под их контролем.

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Он добавил, что за последние месяцы зафиксировано множество случаев, когда российская авиация сбрасывала авиабомбы на российскую территорию или на районы, которые контролирует Россия.

Предсказуемая версия россиян

"Таких инцидентов, в частности с пострадавшими, было немало. Был ли был ли интернат их целью – мне сложно сказать. Кроме того, если речь идет о планирующей бомбе, совсем не факт, что она вообще могла точно попасть в цель, например, в здание интерната. Что именно они пытались атаковать – неизвестно", – сказал Давид Шарп.

Шарп отметил, что характер повреждений напоминает последствия попадания авиабомбы. Заявления россиян и обвинения Украины – предсказуемая версия. В еще более абсурдных ситуациях россияне обвиняли Украину в несуществующих преступлениях, а несколько лет назад утверждали, что сирийские повстанцы себя атаковали химическим оружием.

Сложно сказать, чего они хотели достичь. Были ли поблизости военные цели? Знали ли они о российских гражданских в здании? Возможно, они ошибочно предполагали, что там находятся украинские военные. А может, просто промахнулись,

– отметил Давид Шарп.

Он добавил, что со стороны все выглядит очевидно: российская авиабомба была сброшена с низкой точностью. Вероятно, цель была выбрана случайно.

Это не имеет никакого смысла – от этого только одни минусы. Да, можно попытаться обвинить Украину, но практической пользы от такого обвинения нет. Это просто типичный стиль ведения боевых действий российской армии,

– добавил Давид Шарп.

Военный обозреватель отметил, что версия россиян об ударе HIMARS выглядит как теория заговора. Это напоминает старые теории о том, что израильтяне якобы взрывают свои посольства, чтобы дискредитировать врагов. Шарп добавил, что в подобных случаях важно иметь видео, фото, спутниковые снимки и привлекать иностранных журналистов для предоставления существенных доказательств.