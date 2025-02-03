Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу зазначив, що у випадку руйнування інтернату логіка досить проста. Російська армія бомбардує цю територію з повітря, тоді як українці не завдають ударів по районах, які знаходяться під їхнім контролем.

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Він додав, що за останні місяці зафіксовано безліч випадків, коли російська авіація скидала авіабомби на російську територію або на райони, які контролює Росія.

Передбачувана версія росіян

"Таких інцидентів, зокрема з постраждалими, було чимало. Чи був інтернат їхньою ціллю – мені складно сказати. Крім того, якщо йдеться про плануючу бомбу, зовсім не факт, що вона взагалі могла точно влучити в ціль, наприклад, у будівлю інтернату. Що саме вони намагалися атакувати – невідомо", – сказав Давид Шарп.

Шарп зазначив, що характер пошкоджень нагадує наслідки влучання авіабомби. Заяви росіян та звинувачення України – передбачувана версія. В ще більш абсурдних ситуаціях росіяни звинувачували Україну у неіснуючих злочинах, а кілька років тому стверджували, що сирійські повстанці себе атакували хімічною зброєю.

Складно сказати, чого вони хотіли досягти. Чи були поблизу військові цілі? Чи знали вони про російських цивільних у будівлі? Можливо, вони помилково припускали, що там перебувають українські військові. А може, просто промахнулися,

– зазначив Давид Шарп.

Він додав, що з боку все виглядає очевидно: російська авіабомба була скинута з низькою точністю. Ймовірно, ціль була обрана випадково.

Це не має жодного сенсу – від цього лише одні мінуси. Так, можна спробувати звинуватити Україну, але практичної користі від такого звинувачення немає. Це просто типовий стиль ведення бойових дій російської армії,

– додав Давид Шарп.

Військовий оглядач зазначив, що версія росіян про удар HIMARS виглядає як теорія змови. Це нагадує старі теорії про те, що ізраїльтяни нібито підривають свої посольства, щоб дискредитувати ворогів. Шарп додав, що у подібних випадках важливо мати відео, фото, супутникові знімки та залучати іноземних журналістів для надання суттєвих доказів.