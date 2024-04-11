Угроза со стороны Ирана: израильский журналист подробно описал, что происходит на Ближнем Востоке

После авиаудара, который Израиль нанес по иранскому дипломатическому консульству в Дамаске, Иран неоднократно угрожал ответить. Но при этом в средствах массовой информации даются довольно противоречивые месседжи по поводу реальности этих угроз.

Американская разведка сообщала, что иранцы могут осуществить удар уже до конца этой недели. Официально израильские силовики это отрицают. Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 Каналу, что иранцы сейчас крайне эмоциональны, а потому могут действовать нерационально и "наделать глупостей".

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Двусмысленные заявления Ирана

Иранцы начинают вбрасывать очень противоречивые месседжи. С одной стороны, сообщают, что ни при каких обстоятельствах удар не будет осуществлен иранскими "прокси" – Хезболлой, хуситами и другими "бандюками", которые якобы получили из Тегерана предупреждение не лезть, поскольку это должен быть обязательно удар из Ирана.

С другой стороны, абсолютно все политологи отмечают в СМИ, что Иран ни в коем случае не будет связываться с Израилем и не будет "искать приключений на свою пятую точку", а специально для этого Иран имеет "прокси" – в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. И ему достаточно этих "прокси", чтобы те же самые беспилотники или те же ракеты запустить.

Также они угрожают, что отомстят и нанесут Израилю такой удар, от которого он не оправится. С другой стороны, какой-то заместитель министра в Иране сказал, что если Израиль закончит операцию в Газе, то Иран готов воздержаться от ударов вообще, чтобы не эскалировать напряженность,

– сказал Зильбер.

А в Газе, кстати, сейчас вообще не происходит военных действий, там осталась одна израильская бригада, которая охраняет перешеек между северной и южной частью сектора.

Еще говорят, что Израиль нарушил все "красные линии" и ни одно израильское посольство теперь не может быть в мире и безопасности. А потом сообщают, что Иран ответит, но так, чтобы это не могло спровоцировать войну на Ближнем Востоке.

Множество своих собственных проблем

Израильский журналист убежден, что угроза со стороны Ирана немного преувеличена.

На днях я разговаривал с иранским политологом. Он намекнул, что в Корпусе стражей исламской революции есть люди, от которых хотят избавиться. Для этого им оформляют командировки в Сирию или Ливан – и потом об этом каким-то образом узнает израильская разведка,

– подчеркнул Цви Зильбер.

По его словам, возможно, они сами и "сливают" информацию, потому что генерал Захеди, по которому они так сегодня сокрушаются, несколько раз отменял, переносил, менял курс следования, менял самолеты. Но все равно когда он прибыл в Дамаск, об этом сразу узнала израильская разведка.

Мохаммад Реза Захеди – иранский военачальник, бригадный генерал и командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции. Он и другие высокопоставленные чиновники как раз находились в консульстве во время авиаудара Израиля.

Если это действительно так и Иран понимает, что это его внутренние дела, то они не будут начинать войну. Они понимают, что если нанесут со своей территории удар по Израилю, то, может быть, что Америка вмешается.

У иранского режима сегодня много проблем. И если Иран предпримет какие-то действия исключительно из мести и это приведет к плохим последствиям, то общество этого не поймет. А режим сегодня зависим от общественного мнения,

– сказал журналист.

В Иране действует старый тоталитарный режим, в котором есть огромное противодействие внутри общества.

По мнению Зильбера, чем сильнее иранский режим навязывает всем ислам, тем больше общество становится светским, а режим – все более клерикальным. И пока неизвестно, решится ли он на большую войну.

Что предшествовало угрозам со стороны Ирана