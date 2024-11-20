Российский самолет случайно сбросил авиабомбу на школу в Белгородской области

Российский самолет сбросил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области. Она пробила крышу школы и застряла в классе на третьем этаже.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ASTRA. Бомба упала на здание школы в селе Быковка, что в Белгородской области.

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В Белгородской области авиабомба пробила крышу дома в Белгородской области

Инцидент произошел рано утром 19 ноября. Бомба пробила крышу школы и осталась в классе на третьем этаже.

Повреждения получила стена здания, однако обошлось без жертв, поскольку в момент падения в помещении никого не было.

Несмотря на инцидент, эвакуацию из школы не проводили. Полиция и сотрудники территориальной обороны прибыли на место происшествия, но ученикам приказали продолжать занятия дистанционно, без объяснения причин.

Это уже не первый подобный случай. 15 ноября еще одна авиабомба ФАБ-250 упала неподалеку села Белый Колодец в Шебекинском городском округе, однако жертв и разрушений удалось избежать.

В случае внештатного сброса эти бомбы обычно не детонируют, и их уничтожают пиротехники.

В общем российские военные активно используют такие корректируемые авиабомбы для ударов по Донецкой и Харьковской областях Украины.

