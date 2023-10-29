Это не дешевое удовольствие, – генерал Тарнавский назвал цель вражеских авиаударов

С начала полномасштабного вторжения россияне активно применяли все виды оружия, которые у них были. Не сторонились оккупанты наносить по гражданским авиаудары, хотя они предназначены для других целей.

С первых дней войны оккупанты целенаправленно сбрасывали со своих самолетов бомбы и ракеты на украинские города и села. В документальном фильме "Год.Харьковщина", посвященному освобождению региона, генерал Тарнавский рассказал, для чего предназначены авиаудары и с какой целью их использовал враг.

Смотрите также Россияне не сдаются, но в разы уменьшили авиаудары: в ВСУ рассказали о боях в районе Авдеевки

Не жалели деньги для убийства гражданских

По словам военного, авиаудары в целом предназначены для уничтожения огневых стартовых позиций и узлов. Это не дешевое "удовольствие", отметил Тарнавский. Несмотря на это, враг "щедро" применял авиацию по гражданской инфраструктуре.

У них была одна цель: уничтожить, разрушать, калечить. Они стремились вообще уничтожить наш народ. У них остается, я так думаю, эта цель,

– подчеркнул Тарнавский.

Об этом свидетельствуют также и пыточные на деоккупированных территориях и оскверненные тела людей, которые находили в лесах, добавил генерал.

Какая ситуация на фронте: что известно