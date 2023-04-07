Наместник Лавры от ПЦУ заявил, что его келью ограбили
Источник:УП
Неизвестные ограбили келью, где проживал архимандрит ПЦУ Авраамий (Лотыш). Он исполняет наместника Киево-Печерской лавры после выдворения оттуда московских попов.
В пятницу, 7 апреля, наместник Лавры от Православной церкви Украины подтвердил журналистам, что его келью ограбили. Заметим, что так называют жилище, в котором проживают монахи в монастыре.
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Что украли у священнослужителя?
Как пишут СМИ, злоумышленники своровали, в частности, компьютер архимандрита и другие его личные вещи.
Двери в помещение выломали, а все, что не украли, просто разбили,
– говорится в материале.
Кроме того, там отмечено, что правоохранители не подтвердили поступление сообщения об ограблении. То есть, полиция по состоянию на 12:00 не была ознакомлена с этим делом.
Что этому предшествовало?
- Сначала Авраамий (Лотиш) был архимандритом Киево-Печерской лавры от Украинской православной церкви Московского патриархата.
- Однако он перешел в ПЦУ и попросил Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника святыни, на что митрополит согласился.
- Вместе с тем митрополит УПЦ МП Онуфрий запретил проводить служение архимандриту Авраамию (Лотишу) за переход в Православную церковь Украины.
Очевидно, московские попы во главе со своим предводителем в истерике потому, что им больше не удастся проводить свою деятельность в Киево-Печерской лавре.
Поводом для того, чтобы выгнать их из монастыря, стало истечение срока аренды на пользование УПЦ МП храмами на территории святыни.
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Где сейчас бывший наместник Лавры?
В то же время нельзя не вспомнить к этой теме Пашу "Мерседеса" (Павла Лебедя), который до недавнего времени был наместником Киево-Печерской Лавры от Московского патриархата, а сейчас ожидает судебного приговора.
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