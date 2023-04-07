У п'ятницю, 7 квітня, намісник Лаври від Православної церкви України підтвердив журналістам, що його келію пограбували. Зауважимо, що так називають помешкання, в якому проживають ченці в монастирі.

Дивіться також "Прокльони, погрози, сутички": хронологія виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври

Що вкрали у священнослужителя?

Як пишуть ЗМІ, зловмисники поцупили, зокрема, комп'ютер архімандрита та інші його особисті речі.

Двері у приміщення виламали, а все, що не вкрали, просто потрощили,

– йдеться в матеріалі.

Окрім того, там зазначено, що правоохоронці не підтвердили надходження повідомлення про пограбування. Себто поліція станом на 12:00 не була ознайомлена з цією справою.

Що цьому передувало?

Спершу Авраамій (Лотиш) був архімандритом Києво-Печерської лаври від Української православної церкви Московського патріархату.

Однак він перейшов до ПЦУ і попросив Епіфанія затвердити його виконувачем обов'язків намісника святині, на що митрополит погодився.

Разом з тим митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив проводити служіння архімандритові Авраамію (Лотишу) за перехід до Православної церкви України.

Вочевидь, московські попи на чолі зі своїм ватажком в істериці через те, що їм більше не вдасться проводити свою діяльність в Києво-Печерській лаврі.

Власне, приводом для того, аби вигнати їх з монастиря, стало закінчення терміну оренди на користування УПЦ МП храмами на території святині.

Читайте також На кістках сім'ї, у якої віджав землю: ЗМІ розповіли, як Паша "Мерседес" будував свій маєток

Де зараз колишній намісник Лаври?

Водночас не можна не згадати до цієї теми про Пашу "Мерседеса" (Павла Лебедя), який до недавнього часу був намісником Києво-Печерської Лаври від Московського патріархату, а зараз очікує на судовий вирок.

Підозрюють агента ФСБ в рясі у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань та глорифікації учасників збройної агресії Росії проти України.