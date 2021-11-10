Австралиец 6 часов цеплялся за дерево, когда его автомобиль смыло наводнение

В Австралии после мощных ливней началось наводнение. 33-летний мужчина оказался в ловушке в собственной машине в Алис-Спрингс. К счастью, ему удалось выбраться до того, как авто смыло водой.

Жизнь мужчине спасло дерево, за которое он цеплялся, пока ему на помощь не пришли спасатели. Под ним все это время бушевала река Тодд.

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Спасатели доставали пострадавшего с помощью троса

Чтобы добраться до мужчины, понадобилось 6 часов. Спасатели освобождали австралийца с помощью троса – и тогда, когда уровень воды упал. Его затащили на пешеходный мост.

Я должен сказать людям, когда дороги затоплены, будьте очень осторожны. Если вы не уверены, не едьте, если затоплено, забудьте. Как видите, он сделал неправильный выбор,

– сказал исполняющий обязанности помощника комиссара региональной и дистанционной полиции Крейг Лейдлоу.

Австралийца, который похоже родился в рубашке, доставили в больницу – на всякий случай, для обследования. Однако с мужчиной, как оказалось, все хорошо.

Синоптики предупреждают, что в этом регионе Австралии ожидают еще осадки. 10 ноября в первой половине дня они были незначительными, однако снова вернулись грозы и ливни.



Спасатели ждали, пока снизится уровень воды / Фото ABC



Мужчину доставили в больницу на обследование / Фото ABC

Смотрите видео, как мужчина цеплялся за дерево:

Наводнение ранее накрыло часть Боснии и Герцеговины

Отметим, что недавно с мощными наводнениями столкнулась Босния и Герцеговина. 7 ноября спасатели усиленно работали сразу в 4 муниципалитетах. В населенных пунктах Отес, Бутмир, Райловац, Рельево и Трново затопило как жилые дома, так и промышленные предприятия. Постепенно ситуация нормализовалась.



