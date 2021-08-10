В Австралии ребенок умер после нападения сороки: мать защищая, упала на малыша

10 августа 2021 , 18:44
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Источник:

The Guardian

В Австралии мужчина и женщина вместе с дочкой вышли на прогулку по парку, где на них напала сорока. Защищая семью, мать пыталась отогнать птицу и упала на своего ребенка.

В результате инцидента девочка получила тяжелые травмы и умерла в больнице. Трагическое событие произошло в городе Брисбен в воскресенье, 8 августа.

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Родственники начали сбор средств, чтобы оплатить похороны. Также супруги просят не давить на них относительно возвращения на работу.

Никакими словами нельзя описать страдания, которые переживают Джейкоб и Симона. Жизнь дочери оборвалась гораздо быстрее, чем кто-либо из нас ожидал,
– поделились родные.

Мэр города Адриан Шринер приказал расследовать нападения птиц в парке.

  • По его словам, жалобы людей будут рассматривать работники специального совета.

Обратите внимание! В городе в течение последних двух лет установили почти 300 новых предупредительных знаков о нападениях птиц.

  • А после смерти ребенка планируют установить их еще больше.

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Автор: Олег Васьків