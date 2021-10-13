В Австрии депутат потеряла сознание, выступая на заседании парламента: видео выступления

В Австрии депутат Совета выступала в парламенте. Сразу во время выступления ей стало плохо и женщина упала в обморок.

Это увидели другие политики и подбежали, чтобы оказать политику первую помощь. Это случилось 13 октября.

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Нардепу стало плохо во время выступления в парламенте

28-летняя член Австрийского национального совета Ева-Мария Хольцлейтнер потеряла сознание посреди выступления в парламенте страны.

В видео заметно, как она бледнеет, а затем – падает на землю. Через несколько секунд люди подбежали к ней, чтобы оказать помощь женщине,

– говорится в сообщении.

Депутат потеряла сознание во время выступления в парламенте: смотрите видео

После оказания первой помощи женщина пришла в себя. Впоследствии ей вызвали медиков. Хольцлейтнер вывели за пределы помещения, где проходила встреча. Сейчас СМИ не сообщали о вероятных причинах ухудшения самочувствия Евы-Марии Хольцлейтнер.

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