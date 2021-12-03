В Австрии выбрали нового канцлера: третьего за несколько месяцев
3 декабря 2021 , 14:18Читати новину українською
Источник:news.ORF.at
В Австрии новым канцлером стал Карл Нехаммер, который до этого был министром внутренних дел. Он уже третий на этом посту за последние несколько месяцев.
Его предшественник был на посту менее 2 месяцев. Нового чиновника избрали 3 декабря и он уже подтвердил свое назначение на пресс-конференции.
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В Австрии снова новый федеральный канцлер
Карла Нехаммера единогласно назначили новым лидером правящей Австрийской народной партии (ÖVP) и федеральным канцлером,
– заявило издание.
Буквально накануне, 2 декабря, предшественник Нехаммера тогдашний канцлер Александер Шалленберг заявил, что уходит в отставку. На посту федерального канцлера он пробыл всего 52 дня.
Кратко о ротациях на посту канцлера Австрии и их причинах
- Канцлером Австрии дважды был Себастьян Курц. Он в 2017 году стал самым молодым политиком на этом посту. На тот момент ему был 31 год.
- Впоследствии в 2020 году он во второй раз занял должность и работал до октября 2021 года. Подал заявление об отставке из-за коррупционного скандала.
- Перед этим в октябре 2021 года в офисе тогдашнего канцлера Себастьяна Курца следователи провели обыски. Их причиной стало дело о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.
- В частности говорится о том, что в 2016 – 2018 годах Курц мог обеспечивать своей партии положительный имидж в прессе. Среди прочего – и благодаря заказным социологическим опросам. По этому делу уже задержали работницу агентства социологических исследований.
- После Курца на должность назначили Шалленберга. Однако 2 декабря Себастьян Курц заявил, что он уходит из политики и покидает пост главы Австрийской народной партии, которая находится у власти, и лидера ее парламентской фракции.
- Именно после этого тогдашний канцлер Шалленберг заявил, что не намерен и никогда не должен был брать на себя функции федерального главы новой народной партии. Поэтому в тот же день покинул пост.