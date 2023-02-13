Австрия категорически отвергла возможность тренировки украинских военных на танках Leopard 2

Австрия отказывается тренировать украинских военных на танках Leopard 2. В австрийском Минобороны утверждают, что это решение не политическое.

Австрийский министер обороны Клаудиа Таннер исключила возможность прохождения украинскими военными тренировки в Австрии на танках Leopard 2.

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В Австрии заявили о военном нейтралитете

"Министер обороны Клаудиа Таннер категорически исключает возможность обучения украинских военных", – говорится в программе Morgenjournal со ссылкой на письменное заявление главы австрийского оборонного ведомства.

По словам Таннер, это суверенное решение каждого государства – "поддерживать Украину в рамках своих национальных законов". При этом, министер отметила, что "Австрия нейтральна в военном плане, но не в политическом, и тем более – не в моральном плане".

Австрия манипулирует заявлениями о нейтралитете

Эксперт по международному праву Ральф Яник рассказал австрийскому радио Ö1, что военный нейтралитет Австрии не является препятствием для учений, поскольку об этом есть решение ЕС.

На австрийских танках Leopard 2 уже проходят обучение иностранные солдаты из стран НАТО – Венгрии и Чехии. Поэтому эксперт считает, что отказ от тренировки украинских военных в Австрии происходит "по политическим причинам".

"Мы предпочитаем жить этим остаточным нейтралитетом вместо того, чтобы испытывать границы, которые видит закон не так узко", – сказал Яник о внутриполитической дискуссии в Австрии о нейтралитете.

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