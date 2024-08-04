Австрия определилась, до какого года откажется от российского газа

Австрии планирует отказаться от российского газа до 2027 года. Эти сроки совпадают с целями ЕС, они должны быть прописаны в новой австрийской стратегии безопасности.

Сейчас доля российского природного газа в австрийских трубопроводах составляет от 80 до 90 процентов от 80 до 90 процентов. Только за прошлый год Австрия заплатила "Газпрому" около 4 миллиардов евро.

Смотрите также Газовый бизнес в России становится убыточным: почему беднеет "Газпром"

Зависимость Австрии от российского газа

В правительстве Австрии опасаются, что зависимость представляет опасность для экономики. Одностороннее ограничение поставок приведет к росту цен на газ для домохозяйств и промышленности.

Однако, этот риск можно уменьшить через контролируемый выход, который будет закреплен в новой австрийской стратегии безопасности.

Правительство должно завершить работу, чтобы готовую стратегию можно было представить в течение следующих нескольких недель.