Авто с Ксенией Собчак попало в ДТП: погибли 2 человека
Источник:"Дождь"
В Сочи вечером 9 октября автомобиль, в котором ехала известная российская телеведущая Ксения Собчак попало в ДТП. В результате столкновения машин погибли 2 человека.
Авария произошла на дороге между Адлером и Красной Поляной. Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля – Mercedes и Volkswagen.
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Собчак в ДТП не пострадала, однако есть жертвы
Ведущая в момент ДТП находилась в салоне Mercedes. В аварии она не пострадала. После инцидента Собчак села в такси и поехала в аэропорт.
В то же время в автомобиле Volkswagen было 3 человека. Один пассажир погиб на месте, еще один человек умер в больнице, третий – в тяжелом состоянии.
Телеграм-канал "112" пишет о еще одном участнике аварии – микроавтобус. Якобы машина, в которой была Собчак, выехала на встречную полосу, столкнулась с легковушкой, а потом ее отбросило на микроавтобус. Его пассажиры за помощью медиков не обращались.
Правоохранители начали уголовное производство
На сайте прокуратуры Краснодарского края говорится, что по факту аварии начали уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека.
Ведомство сообщило только об 1 погибшем и 2 госпитализированных.
Ни представители Собчак, ни сама ведущая пока не комментируют трагический инцидент.Обратите внимание! Утром 10 октября в Татарстане потерпел крушение самолет с пожарными. В результате катастрофы погибли 16 человек, в том числе 2 пилота, еще 6 человек оказались в больнице.