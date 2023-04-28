В России у границы с Украиной авто подорвалось на мине: погибли люди

Территория России становится все более опасной зоной для собственных же граждан. В частности, в Белгородской области авто подорвалось на мине.

В пятницу, 28 апреля, на Белгородщине, а именно у границы с Украиной – возле села Журавлевка, машина подорвалась на мине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Смотрите также Летучая смерть: что известно о крылатых ракетах Х-101 и как им противостоять

Что известно о жертвах

Отметим, что машина с россиянами не имела права въезжать на эту территорию у границы, ведь это так называемая "опасная зона". Потому и совсем не удивительно, что авто наткнулось на мину.

Вражеские СМИ пишут, что в результате этого инцидента погибли четыре человека, однако глава региона около 15:30 подтвердил, что стали жертвами неосторожности всего два человека.

По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запретную зону и погибли. Причина смерти устанавливается. На месте работает оперативная группа. После получения дополнительной информации сообщу подробности,

– говорится в сообщении российского политика.

В то же время медиа уверяют, что в транспортном средстве находились трое мужчин и одна женщина – то есть четыре человека в целом.

Проблемы россиян: актуальное

Вспомним к этой теме о последних новостях из вражеского государства, которые свидетельствуют, что жизнь в России – это не сказка и "мирные граждане" должны что-то делать, если не хотят этого терпеть.