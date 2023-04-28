В России у границы с Украиной авто подорвалось на мине: погибли люди
Территория России становится все более опасной зоной для собственных же граждан. В частности, в Белгородской области авто подорвалось на мине.
В пятницу, 28 апреля, на Белгородщине, а именно у границы с Украиной – возле села Журавлевка, машина подорвалась на мине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.
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Что известно о жертвах
Отметим, что машина с россиянами не имела права въезжать на эту территорию у границы, ведь это так называемая "опасная зона". Потому и совсем не удивительно, что авто наткнулось на мину.
Вражеские СМИ пишут, что в результате этого инцидента погибли четыре человека, однако глава региона около 15:30 подтвердил, что стали жертвами неосторожности всего два человека.
По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запретную зону и погибли. Причина смерти устанавливается. На месте работает оперативная группа. После получения дополнительной информации сообщу подробности,
– говорится в сообщении российского политика.
В то же время медиа уверяют, что в транспортном средстве находились трое мужчин и одна женщина – то есть четыре человека в целом.
Проблемы россиян: актуальное
Вспомним к этой теме о последних новостях из вражеского государства, которые свидетельствуют, что жизнь в России – это не сказка и "мирные граждане" должны что-то делать, если не хотят этого терпеть.
- Скажем, с сентября 2022 года в России продолжается так называемая частичная мобилизация, ведь соответствующего приказа о ее прекращении от президента Владимира Путина не было.
- В то же время политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что это решение, начать набор мобиков, имело не только плачевные последствия для граждан вражеского государства, которых отправили на фронт (а затем к Кобзону), а также – для экономики России.
- Кроме того, во вражеском государстве назревает гражданская война. По крайней мере, в этом уверен советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. С его слов понятно, что военного противостояния между разными силами России не избежать.