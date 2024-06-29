На Сумщине оккупанты атаковали дроном автомобиль полицейских: есть раненый

29 июня 2024, 10:46
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Источник:

МВД Украины

На Сумщине в Шосткинском районе под прицелом врага оказалась машина правоохранителей. В результате попадания служебный автомобиль полностью уничтожен.

Об этом сообщили в МВД Украины. Там опубликовали соответствующие фотографии.

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Россияне FPV-дроном атаковали авто полиции на Сумщине

В Шосткинском районе российские оккупанты атаковали дроном автомобиль полицейских.

В МВД отметили, что служебный автомобиль полностью уничтожен. Об этом свидетельствуют соответствующие кадры, которые опубликовали в ведомстве.


На Сумщине враг атаковал дроном автомобиль полицейских / Фото Национальной полиции

Отмечается, что правоохранители не травмированы. Однако, к сожалению, пострадал местный житель.

От прицельного удара FPV-дрона получил ранение местный житель, который проходил мимо. Его немедленно доставили в больницу,
– говорится в сообщении МВД.

Автор: Ірина Марціяш