Авто разорвало пополам: в ужасном ДТП в Польше погибли украинцы
Источник:Express Ilustrowany
В польском Жгуве недалеко от Лодзи вечером 29 сентября произошла авария с участием автомобиля с украинцами. В результате ДТП погибли 3 человека, еще одна женщина оказалась в больнице.
По информации полицейских, в направлении Лодзи ехал BMW, в котором находились 4 человека – супружеская пара и пара их друзей. Все – граждане Украины.
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Детали смертельного ДТП в Польше с украинцами
Перед перекрестком водитель автомобиля потерял контроль над управлением и врезался в придорожный фонарь, машину разорвало на две части.
В результате трагического инцидента 25-летний водитель BMW и 2 его пассажиров погибли на месте. Кроме того, 23-летняя пассажирка оказалась в больнице.
Свидетели инцидента и прохожие первыми оказывали раненой медицинскую помощь до прибытия скорой помощи. Впоследствии на место прибыли спасатели со специальным оборудованием, поскольку погибших нужно было вытаскивать из покореженного автомобиля.
Украинцы попали в ужасную аварию в Польше: Фото Express Ilustrowany
ДТП с украинцами произошло в Жгуве: смотрите карту
Предыдущая авария с украинцами в Польше
- Недавно в Немгловах Лодзинского воеводства произошло ДТП с участием украинцев. В нем погибли 4 человека, 2 из них – граждане Украины.
- Тогда также столкнулись микроавтобус и грузовик. Предварительно, водитель грузового авто на момент ДТП был трезвым.
- 39-летний украинец и двое поляков погибли на месте ДТП, другой гражданин Украины умер уже в больнице.