Авто сбило насмерть военного на блокпосте возле Киева: за рулем была правоохранительница
Источник:Государственное бюро расследований
Вблизи Броваров в Киевской области авто сбило украинского военнослужащего. Как оказалось, за рулем была сотрудница правоохранительного органа.
В настоящее время продолжается следствие. Открыто уголовное производство по факту смертельного ДТП.
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Новые детали смертельного ДТП
11 июня вблизи блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров произошла авария, в которой погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориального общества. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и участников.
Как стало известно, за рулем авто была сотрудница правоохранительного органа. По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 километров в час.
Отмечается, что военнослужащий перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.
В настоящее время уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством.