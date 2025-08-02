Российские оккупанты не прекращают бить по Сумской области. Там под вражеский удар попал автомобиль Укрпочты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

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Что известно об атаке дроном автомобиля Укрпочты?

Утром 2 августа в Сумском районе под вражеский удар попал автомобиль Укрпочты.

Почтовую машину российский дрон атаковал около часа назад в одном из сел Николаевской сельской общины,

– сообщил Григоров в 10:29.

к сожалению, известно, что есть пострадавшие в результате российских действий. Так, пострадали водитель и работница.

По данным председателя ОВА, пострадавшие самостоятельно доехали до больницы – сейчас их обследуют медики.

Также указывается, что автомобиль поврежден.

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Напомним, в ночь на 2 августа оккупанты атаковали Украину 53 средствами воздушного нападения, в частности 45-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям. Также противник атаковал 8-ю скоростными (реактивными) БпЛА.