Авто вылетело в кювет на Волыни: за рулем был 19-летний юноша, пострадали пассажиры

Вблизи села Карасин на Волыни произошла авария. Автомобиль Шевроле влетел в кювет. По всей вероятности, его водитель не смог справиться с управлением.

Инцидент произошел 11 января в Камень-Каширском районе. Отметим, что в результате ДТП пострадали пассажирки автомобиля.

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Пострадавших не госпитализировали

Водителем Chevrolet оказался 19-летний лучанин. В момент ДТП в его машине находились 40-летняя жительница поселка Любешев и 21-летняя львовянка. Женщины получили легкие травмы, госпитализация им не понадобилась.

Автомобиль влетел в кювет / Фото Нацполиции

Похожее ДТП на Волыни

В этом же районе 11 января произошла еще одна авария – между селами Пневно и Волица. 35-летний местный житель, находившийся за рулем Volkswagen Golf, слетел с дороги и врезался в дерево. Его 28-летний пассажир получил телесные повреждения.

Жуткие аварии на Волыни

В конце 2021 года автомобиль BMW 518 слетел с дороги на трассе между поселками Благодатное и Беличи. От удара машину согнуло пополам. 27-летний водитель получил смертельные травмы.

В начале декабря в Луцке подросток въехал в толпу на пешеходном переходе. 39-летняя женщина, которая в результате ДТП получила тяжелые травмы, умерла в ночь на 2 января.

По обоим фактам следователи уже открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.