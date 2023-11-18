На Луганщине подорвали авто высокопоставленных чиновников "МВД ЛНР", они в больнице, – СМИ
На временно оккупированных территориях захватчикам напоминают, что им не рады. Так, в Луганской области подорвали автомобиль высокопоставленных чиновников "МВД ЛНР". Их госпитализировали.
В СМИ Astra пишут, что, предположительно, подорвали автомобиль с "временным исполняющим обязанности заместителя министра МВД по ЛНР", а также так называемым "заместителем начальника уголовного розыска МВД ЛНР".
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Загорелись на блокпосте
По имеющейся информации, произошло это на одном из блокпостов в Кременной. Там загорелся УАЗ "Патриот". За рулем автомобиля находился подполковник полиции Владимир Пахоленко. Он же – так называемый "заместитель начальника". С ним в транспортном средстве находился подполковник полиции Олег Шумилов – так называемый "замминистра".
Как отмечают журналисты, каждого госпитализировали в больницу. Известно, что у них – осколочные ранения. Также производится проверка.
Офицеров становится все меньше
Обратим внимание, что за последние две недели Россия потеряла 14 своих офицеров. А чаще в некрологах указывают, что ликвидировали их возле Авдеевки, которую враги изо всех сил пытаются захватить.
Российские СМИ отметили, что такие существенные потери среди высокопоставленных военнослужащих Москва несла разве что летом прошлого года. Тогда Украина стала получать от США HIMARS.
Журналисты предполагают, что на этот раз рост смертности среди российских офицеров частично связан с появлением на фронте ракет ATACMS.
А теперь перейдем к статистике потерь врага. Заметим, что она на ежедневной основе растет, а цифры впечатляют.
Скоро будет 320 тысяч ликвидированных оккупантов
- За минувшие сутки на тот свет отправили 620 бойцов. А с самого начала полномасштабного вторжения – около 317 380 российских захватчиков. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
- Также на металлолом превратили 5 422 танка, 10 141 боевую бронированную машину, 7 726 артиллерийских систем, 896 РСЗО и 586 средств ПВО.
- Кроме того, враг не досчитается 323 самолетов, 324 вертолетов, 5 726 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 563 крылатых ракет, 22 судов, 1 подводной лодки, 10 091 автомобиля и автоцистерны и 1 090 единиц специальной техники.