Слетел в кювет: в Киевской области перевернулся автобус, есть пострадавшие
Источник:Полиция Киевской области
Правоохранители 26 февраля сообщили о ДТП в Киевской области. Согласно обнародованным данным, автобус с людьми слетел в кювет.
По данным правоохранителей, в результате аварии есть пострадавшие. Среди них есть и также водитель транспортного средства.
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Автобус с людьми слетел в кювет
Правоохранители рассказали, что вблизи села Стайки Обуховского района Киевской области автобус с людьми слетел в кювет.
На днях в Обуховское управление полиции Киевщины поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи села Стайки,
– говорится в сообщении полиции.
По предварительным данным установлено, что водитель маршрутного такси "БАЗ", двигаясь по закругленному участку дороги, не справился с управлением. Он съехал в кювет и перевернулся на бок.
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия шестеро пассажиров и водитель транспортного средства получили телесные повреждения. Впрочем, на месте происшествия пострадавшие получили медицинскую помощь.
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