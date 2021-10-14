Автобус въехал в грузовик: украинцы пострадали в результате ДТП в Польше
Источник:Укринформ
В Польше попал в ДТП микроавтобус, в котором находилось 8 украинцев. Это случилось на юго-западе страны.
Четверо украинцев попали в больницы. Об этом сообщила пресс-секретарь горотдела полиции в городе Ополе Агнешка Нерихла.
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По информации пресс-секретаря полиции, авария произошла 14 октября в 7:15 на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице Опольского воеводства.
Угрозы жизни украинцев нет
Микроавтобус с украинцами въехал в грузовик с прицепом, который двигался впереди.
После ДТП четырех пассажиров микроавтобуса отвезли в больницы для проведения расширенной диагностики. По информации полицейских, работавших на месте аварии, опасности для их жизни нет,
– сообщила Агнешка Нерихла.
Пресс-секретарь горотдела полиции в городе Ополе пояснила, что сейчас о причинах аварии говорить рано – полиция выясняет все обстоятельства ДТП. В то же время из-за аварии одна полоса движения на соответствующей автомагистрали была перекрыта в течение нескольких часов.
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Аварии с украинцами в Польше: последние новости
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