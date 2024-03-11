Задержание автобусов с украинцами на границе: в Польше отрицают блокирование проезда

В сети появлялась информация, что польские протестующие задерживали на границе пассажирские автобусы, которые направлялись в сторону Польши из Украины. В польской полиции эту информацию опровергли.

Правоохранители отрицают, что происходит задержание автобусов на границе между нашими государствами. Там отметили, что движение этих транспортных средств все же происходит.

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Поляки опровергли задержание автобусов на границе

Исполняющая обязанности пресс-секретаря главного коменданта польской полиции Катажина Новак в комментарии изданию Dziennik Gazeta Prawna отметила, что информация о задержании украинских пассажирских автобусов на границе с Польшей не является правдивой.

Ничего подобного не происходит. Мы, как полиция, абсолютно не контролируем ни гуманитарную, ни военную, ни медицинскую помощь, ни автобусы, которые перевозят людей,

– отметила правоохранительница.

Она также подчеркнула, что движение пассажирских автобусов сквозь заблокированную границу происходит, но "плавно".

Украинские автобусы могли задерживать на границе с Польшей