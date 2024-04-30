Пропаганда на колесах: россияне привезли на оккупированные территории "уникальную разработку"

Захватчики привезли на временно оккупированные территории Украины машину для проведения концертов и показа фильмов. В Запорожскую область враг в этом году планирует пригнать 7 таких "автоклубов".

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что захватчики называют это "уникальной разработкой". Россияне говорят, что такие автомобили будут ездить в "труднодоступные села" и якобы "каждый сможет найти развлечения".

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Думаю, что не каждый там сможет найти себе "соответствующее развлечение", потому что ему из этой "прекрасной" машины покажут то пропагандистское шоу, которое запланировали оккупанты. И ничего он там себе выбирать не сможет,

– отметил корреспондент из Запорожья.

Стоит добавить, что, если в России в села добираются грунтовым покрытием, то на территории временно оккупированной Запорожской области до прихода россиян были асфальтированные дороги. А во всех селах было телевидение и интернет, и люди могли смотреть все, что угодно. И только после того, как туда пришли захватчики, все это стало разбитым, а некоторые села заброшенными, ведь туда не ездит транспорт.

Пропагандистские "гастроли"

Между тем на оккупированные территории Украины ездит с выступлениями российская пропагандистская певица Юлия Чичерина. Она исполняет песни на стихи одного из создателей теории "русского мира". Во временно оккупированном Мелитополе Чичерина провела "творческий вечер для молодежи Запорожской области".

"Она настолько не вылазила из этих оккупированных территорий, что Путин после вторжения в Украину в 2022-м году, ей дал звание "заслуженной артистки России", – рассказал корреспондент.

Какова ситуация на временно оккупированных территориях