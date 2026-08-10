Во Львове на остановке общественного транспорта обнаружили сумку с автоматом Калашникова

В воскресенье, 9 августа, во Львове на улице Научной прохожие нашли сумку. В ней лежал заряженный автомат Калашникова.

На место прибыли правоохранители. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Что известно об инциденте?

Местные жители заметили оставленную без присмотра сумку на остановке общественного транспорта. На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа, которые проверили ее содержимое.

В ходе осмотра сумки предварительно обнаружен предмет, похожий на автомат Калашникова со складным прикладом, четыре заряженных магазина, а также бумажная записка с возможными данными военнослужащего,

– заявили правоохранители.

Все обнаруженные предметы отправили на экспертизу. Полиция устанавливает происхождение оружия и ищет владельца сумки.

Ранее, 8 августа, на Буковине правоохранители задержали мужчину, ранившего двух полицейских. Он 11 дней скрывался в лесу.