США рассматривают автоматическое членство Украины в НАТО, если Россия нарушит договоренности, – NBC

В США размышляют над автоматическим предоставлением Украине членства в НАТО при условии, если Россия нарушит договоренности. Штаты рассматривают этот пункт как одну из гарантий безопасности.

Такую информацию предоставили четверо американских чиновников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что в США говорят о членстве Украины в НАТО

Издание утверждает, что это помогло бы избежать повторной агрессии Кремля.

Такое положение было бы направлено на решение ключевой проблемы Украины и ее союзников – что Россия перегруппируется и снова вторгнется в страну,

– пишет NBC News.

В то же время на Мюнхенской конференции по безопасности глава Пентагона Пит Гегсет заявлял, что членство Украины в НАТО не является реалистичным результатом дипломатического урегулирования войны.

NBC отмечает, что тогда Гегсет отошел от подготовленной ему черновика речи и выступил с более резким посланием о перспективах вступления Украины в НАТО.

И это при том, что накануне некоторые должностные лица Госдепартамента посоветовали главе Пентагона не говорить публично о том, что Украина не получит членство в НАТО в рамках мирного соглашения с Россией.

Гегсет впоследствии заявил, что его заявления были сделаны в координации с остальной командой нацбезопасности, а на следующий день даже смягчил свои комментарии.

"В то же время Трамп сказал, что считает начальные замечания Гегсета "достаточно точными", что еще больше усилило путаницу и критику относительно того, что Соединенные Штаты уступают ключевым требованиям России еще до начала переговоров", – пишет издание.