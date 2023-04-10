Авто секретаря горсовета Ужгорода Мелкумяна подожгли: видео с камер наблюдения

В Ужгороде загорелся автомобиль секретаря городского совета Арсена Мелкумяна. Существовала версия, что машину взорвали с помощью дрона. Однако появившееся в сети видео свидетельствует, что это не так.

В ночь на 9 апреля транспортное средство Мелкумяна было подорвано, о чем он сам утром заявил. Впоследствии в сети появились кадры, на которых видно, как это произошло.

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Что видно на ролике

Отметим. что всего через несколько минут после поджога автомобиль Mercedes фактически был уничтожен до основания. Возгорание произошло около 01:50 во дворе личного дома чиновника, что на улице Гуцы в микрорайоне "Шахта".

Возгорание попало на видео камер обзора. На другой камере в 01:50 на видео видна вспышка, а через несколько секунд в кадр попадает перелезающий через забор мужчина и убегающий со двора после возгорания автомобиля,

– написал украинский журналист.

Кроме того, он отметил, что рядом с автомобилем в будке сидел охранник. Он, вероятно, просто-таки не заметил злоумышленника, ведь не принял никаких мер.

Как взорвали авто Мелкумяна: смотрите видео журналиста Глаголы

Тищенко заявлял о "дроне"

Через некоторое время после того, как случился этот поджог, его прокомментировал народный депутат Николай Тищенко. Следует отметить, что он длительный период занимал должность главы Закарпатской организации партии "Слуга народа".

Итак, нардеп предположил, что авто занялось в результате того, что на него неизвестные сбросили гранату с помощью дрона. Также он добавил, что машину использовали, в частности, для проверок лесохозяйства.

Собственно, эта версия, скорее всего, не соответствует действительности, ведь, как мы уже писали, на видео видно, что это, вероятно, поджог.

Известно, что расследованием этого дела и установлением причины возгорания занимается полиция Закарпатской области. Сам Мелкумян заявлял, что просто так это не оставит и приложит максимум усилий, чтобы привлечь всех виновных к ответственности. К тому же злоумышленник решил совершить поджог очень подло – именно в Пасхальное время.