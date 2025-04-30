Автомобиль въехал в толпу людей в Копенгагене, есть пострадавшие

В центре Копенгагена пожилой водитель не справился с управлением и въехал в пешеходов. В результате ДТП пять человек получили ранения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Стрельба в Швеции: погибли три человека, полиция разыскивает подозреваемого

Что известно о ДТП в Копенгагене

В среду, 30 апреля, в Копенгагене автомобиль сбил нескольких человек. В службе экстренной помощи датской столицы рассказали, что пожилой мужчина не справился с управлением своего транспортного средства.

В то же время по информации полиции, в результате инцидента ранения получили пять человек. Правда, пока точно неизвестно, в каком состоянии они находятся.

Датская газета Ekstra Bladet сообщила, что на месте происшествия было семь машин скорой помощи и семь полицейских машин.

К слову, подобный инцидент случился 26 апреля на филиппинском уличном фестивале в Ванкувере. Тогда автомобиль, за рулем которого находился 30-летний Кай-Джи Адам Ло, также въехал в толпу, в результате чего погибли 11 человек, водителя задержали, однако правоохранители уверены, что этот инцидент не был терактом.