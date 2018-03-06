Автомобиль кортежа Порошенко сбил человека в центре Киева: появилось видео
Сегодня, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичной и Институтской, что в Киеве, автомобиль президентского кортежа сбил пожилого мужчину.
В Facebook на странице Киев Оперативный опубликовали видео ДТП.
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Сообщается, что иномарка, совершившая ДТП, осталась на месте происшествия. По словам медиков, пострадавший получил трaвмы средней тяжести.
Источник: 24 Канал
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